هل ستصرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر مارس قبل رمضان 2023؟، بعد الأنباء عن قرب موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في شهر 3 مارس 2023 في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة نقدم لكم رابط الفحص.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها ستصرف مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية "في القريب العاجل".

وأفاد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون: نعمل على صرف المخصصات بما يحقق العدالة لجميع الأسر المدرجة على البرنامج ونطمئن كل الأسر أن عملية الصرف ستكون في القريب العاجل".

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موعد صرف الشؤون الاجتماعية

وأضاف أن الوزارة تسعى لصرف الدفعة خلال شهر مارس/ آذار الجاري، موضحا أن "المعيق الرئيس لصرف المخصصات للأسر هو الاحتلال (الإسرائيلي) بسبب حجبه أموال المقاصة وعدم صرفها للحكومة الفلسطينية".

وحول قيمة الدفعة الجديدة، قال المدهون: "إلى حد ما ستكون الدفعات كاملة، والتوزيع سيكون بما يحقق العدالة لجميع الأسر".

ولفت إلى أن الوزارة تقدم مساعدات للأسر المدرجة على البرنامج كان آخرها دفعة قيمتها 700 شيكل قبل 10 أيام، لأكثر من 11 ألف أسرة جلّهم من غزة، كما تم صرف مساعدة مالية بقيمة 700 شيكل من البنك الدولي لنحو ثلاثة آلاف مريض توجهوا للوزارة.

رابط فحص الشؤون شهر3 مارس 2023 "اضغط هنا".

الشؤون الاجتماعية

وتحصل أكثر من 116 ألف أسرة على المخصصات النقدية، بينها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة الذي يعاني حصارًا مشددًا.

ويفترض صرف الأموال للأسر بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل ثلاثة أشهر، لكن ذلك لم يُعمل به خلال السنتين الماضيتين.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

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