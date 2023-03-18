186 حافلة انطلقت من أراضي الـ48 إلى الأقصى لتنظيفه استعدادًا لشهر رمضان

شارك عدد من الفلسطينيين بأراضي الـ48 في حملة لتنظيف المسجد الأقصى ضمن الاستعدادات لشهر رمضان.

وانطلق الفلسطينيون بأراضي الـ48 منذ ساعات الصباح إلى المسجد الأقصى، وشاركوا في عمليات تنظيفه وتجهيزه لاستقبال المصلين والمرابطين خلال شهر رمضان.

وسيّر الفلسطينيون، اليوم، 186 حافلة من مختلف أراضي الـ48 باتجاه مدينة القدس؛ للمشاركة في تنظيف المسجد الأقصى وتجهيزه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وقال الطفل محمد حسن أبو راس من عيلوط: "جئنا لتنظيف المسجد الأقصى المبارك من أجل استقبال شهر رمضان، وكل عام والجميع بخير".

وقالت كوثر من عيلوط: "اليوم جئت لأصلي في المسجد الأقصى ولأرابط فيه، ولتنظيف الأقصى".

وأضافت تسنيم وهي إحدى الفلسطينيين الذين تواجدوا في الأقصى من أراضي الـ48: "جئنا لتنظيف الأقصى، أريد أن أقول لكم رمضان كريم وكل عام والجميع بخير".

المصدر: الجرمق