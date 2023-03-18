عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الحادي عشر

تواصلت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء في شوارع ومفارق البلدات (الإسرائيلية)، مساء السبت، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

تظاهر عشرات الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى إغلاق الشوارع أمام حركة السير، فيما قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عددا منهم للتحقيق.

وفي تل أبيب حيث المظاهرة المركزية، توافد عشرات الآلاف إلى شارع "كابلان" للاحتجاج ضد إضعاف القضاء، فيما من المزمع أن يتجه المتظاهرين إلى إغلاق مسالك شارع "أيالون".

وفي حيفا، تظاهر نحو 50 ألف متظاهر في مفرق "حوريف"، بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا وكفار سابا وهود هشارون.

واتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى 120 موقعا في (إسرائيل).