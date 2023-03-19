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سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 مارس 2023

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 مارس 2023
سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 مارس 2023

الرسالة نت

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 19 مارس 2023 قفز سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الجنيه خلال عمليات التبادل اليوم ، مستمرا في تحطيمه لأرقام قياسية جديدة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 18 مارس/ آذار 2023 نحو 107.5 آلاف ليرة للشراء 108.5 آلاف ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافة

ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 78 ألف ليرة.

سعر الدولار الرسمي

وفي فبراير / شباط 2023 عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار ليتناسب مع الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار

 

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