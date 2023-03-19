ماذا أهدى محمود عباس إيفانكا ترامب؟

أظهر تحقيق داخليّ للجنة تابعة لمجلس النوّاب الأمريكي، أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أهدى إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورتها داخل إطار من "الصدف" الذي يسمى أيضًا "عرق اللؤلؤ".

وكشف تحقيق نشرته لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وعائلته (زوجته ميلانيا، وابنته ايفانكا، وصهره جاريد) لم يصرحوا عن نحو 100 من الهدايا التي تلقوها من حكومات أجنبية أثناء تواجدهم في البيت الأبيض.

والهدية المقدّمة من محمود عباس (88 عامًا) كانت صورة لإيفانكا (41 عامًا) مطبوعة على فسيفساء من "الصدف" وحولها إطار. ووفقًا للتقرير فإن الرئيس عباس قدّم الهدية عام 2017، وقد قُدِّرت قيمتها بـ 1100 دولار أمريكي.

والتحقيق الذي جاءت نتائجه في 15 صفحة، ونشرت عنه صحيفة "واشنطن بوست" تضمّن هدايا لم يبلغ عنها تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، وتضم 16 هدية من السعودية (سيوف وخناجر)، و17 هدية من الهند، وخمس هدايا من الصين، ومضارب غولف ذهبية من رئيس الوزراء الياباني الراحل، شينزو آبي، ولوحة ضخمة من السلفادور.

وقال مسؤول التحقيق البرلماني، جيمي راسكين، إنه "ملتزم بتحديد مكان الهدايا المفقودة، وتحديد ما إذا كانت استخدمت للتأثير على السياسة الخارجية للرئيس"، مضيفًا أنّ "عدم التصريح عن هذه الأشياء مخالف للقانون.