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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي
19 مارس 2023 . الساعة: 08:58 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279698
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