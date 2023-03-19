تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار تحقيق / البوت.. نصب أم استثمار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سرايا القدس تعلن اغتيال الاحتلال أحد قادتها في سوريا

سرايا-القدس.jpeg
سرايا-القدس.jpeg

الرسالة نت-دمشق

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد أحد قادتها بعملية اغتيال (إسرائيلية) في العاصمة السورية دمشق.

وقالت السرايا في بيان لها، صباح اليوم الأحد، إن القائد الشهيد المهندس علي رمزي الأسود ( ٣١ عامًا)، من ساحة سوريا، ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق.

وأضافت أن الشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في العام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس. 

وتابعت:" إننا ونحن ننعى شهيدنا البطل المهندس علي الأسود، فإننا نحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الغادرة، ونؤكد أننا ماضون في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا".

وختمت: "ستواصل سرايا القدس عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعاً عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان".

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279704

كلمات مفتاحية

سوريا سرايا القدس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.