سرايا القدس تعلن اغتيال الاحتلال أحد قادتها في سوريا

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد أحد قادتها بعملية اغتيال (إسرائيلية) في العاصمة السورية دمشق.

وقالت السرايا في بيان لها، صباح اليوم الأحد، إن القائد الشهيد المهندس علي رمزي الأسود ( ٣١ عامًا)، من ساحة سوريا، ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق جراء عملية اغتيال على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق.

وأضافت أن الشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في العام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس.

وتابعت:" إننا ونحن ننعى شهيدنا البطل المهندس علي الأسود، فإننا نحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة الغادرة، ونؤكد أننا ماضون في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا".

وختمت: "ستواصل سرايا القدس عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعاً عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان".