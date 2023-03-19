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دعوات لوقفة اليوم برام الله رفضًا لمشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ

رام الله
رام الله

الرسالة نت- الضفة

انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم الأحد، رفضاً لمشاركة السلطة في اجتماع "شرم الشيخ" مع الاحتلال (الإسرائيلي).

ودعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" والفعاليات الشعبية والحراكات الشبابية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لعقد "لقاء شرم الشيخ" والمشاركة الفلسطينية.

وستنطلق الوقفة الاحتجاجية اليوم الأحد، الساعة الخامسة عصراً على دور المنارة وسط مدينة رام الله.

وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة الحاشدة في الوقفة الاحتجاجية، للدفاع عن المقاومة ورفض التنسيق الأمني والتعاون مع الاحتلال.

وعبّرت عدد من الفصائل الفلسطينية عن رفضها لاجتماع "شرم الشيخ" ومشاركة السلطة فيه، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279708

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السلطة اجتماع شرم الشيخ

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