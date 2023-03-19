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^200 مثال: غزة العزة

طالبت بصرفها فورا قبيل شهر رمضان

حشد: مبررات تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غير مقنعة

حشد: مبررات تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غير مقنعة
حشد: مبررات تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية غير مقنعة

الرسالة نت - غزة

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد مماطلة السلطة الفلسطينية ووزارة ماليتها في صرف المخصصات المالية عبر برنامج المساعدة النقدية للأسر الفقيرة.

وقالت حشد في بيان وصل "الرسالة نت"، إن عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يحرم أكثر من 116 ألف أسرة من حقوقهم، منهم 80 ألف أسرة في قطاع غزة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من مجمل سكان القطاع.

وفي التفاصيل المتوفرة وفقاً لتصريحات إعلامية، فقد أكّد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن لا معلومات بشأن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية قبل شهر رمضان، وأن وزارته جهزت الكشوفات، وأن قرار الصرف يأتي من وزارة المالية.

وبحسب تصريحات "شادي عثمان" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، فإن الاتحاد الأوروبي يساهم بنصف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وقد تم تحويل الأموال إلى السلطة منذ ديسمبر 2022.

وجددت الهيئة الدولية "حشد استهجانها الشديد من استخفاف السلطة بحقوق الأسر الفقيرة والأشد فقرا، وتسييسها لقمة عيشهم من خلال استمرار المماطلة بصرف مستحقاتهم المالية التي لا تكفي حتى لذر الرماد في العيون.

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