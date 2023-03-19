الشعبية: مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ تغطية على جرائم العدو

قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إن انعقاد اجتماع شرم الشيخ الذي يأتي استكمالًا لاجتماع العقبة، ومشاركة السلطة والأطراف العربيّة المشاركة؛ يعني موضوعيا التشريع والتغطية على جرائم العدو الصهيوني وإرهابه المستمر ضد شعبنا ومقاوميه.

وأكدت الجبهة، أن هذه المؤتمرات تأتي تطبيقا لصفقة القرن وشقّها الأمني الذي يهدف إلى إجهاض مقاومة شعبنا الفلسطيني مقابل توفير الأمن لدولة الكيان الصهيوني من خلال أجهزة السلطة الفلسطينيّة.

وعدّت الجبهة أن مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ يعني تمسّكها بالدور الأمنيّ الذي خطّته اتفاقيّات أوسلو لها، التي مثّلت أعلى درجات الاستهداف لقضيتنا وحقوقنا الوطنيّة، ما يعني تجاهلها تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي عن سبق إصرارٍ وترصّد، عدا عن استمرار تفرّد قيادتها بالتقرير في الشأن الوطنيّ من وراء ظهر الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، وبعيدًا حتّى عن مؤسّسات منظّمة التحرير التي تقودها.

وأكّدت الجبهة أن كل هذه اللقاءات وما على شاكلتها، لن تضعف أو تثني من عزيمة شعبنا الفلسطيني وقواه المناضلة عن مواصلة طريق المقاومة والكفاح الوطني حتى إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني وحلفائه.