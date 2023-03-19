وزارة التربية والتعليم تعلن نشرة حذف توجيهي 2023 في فلسطين،، إليك تفاصيل الحذف أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد 19 مارس 2023 ، عن جدول امتحانات الجولة الأولى من التوجه الفلسطيني 2023 ، كما نشرت الوزارة عمليات حذف التوجه الفلسطيني 2023 لجميع المواد المقررة للطلاب هذا العام الدراسي ، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم نشرة بالإلغاء النهائي في جميع المواد المقررة لطلاب المدارس الثانوية هذا من خلال هذا المقال ، سنعرض المدرسة الثانوية الفلسطينية في عام 2023 ، وفقا للنشرة الواردة من الوزارة.

محذوفات توجيهي فلسطين 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين اليوم عن جدول امتحانات المرحلة الثانوية الفلسطينية 2023 في فروعها العلمية والأدبية والصناعية ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الجولة الأولى لعام 2023 ستبدأ في 7 يونيو 2023 ، بينما ستبدأ امتحانات الجولة الثانية في 11 يوليو 2023 ، وكانت هناك مطالب كثيرة من أولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم حول ضرورة الاسترخاء وقد نشرت الوزارة هذه المواضيع حتى يتمكن جميع الطلاب في جميع المدن الفلسطينية من التعرف عليها.

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الأجزاء المحذوفة من منهج الثانوية العامة فلسطين 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الأجزاء المحذوفة من مناهج الثانوية العامة 2023 في جميع الفروع الأدبية والعلمية والصناعية ، ويمكن لجميع الطلاب في جميع المدن الفلسطينية التعرف على جميع الأجزاء المحذوفة من جميع المناهج الآن ، تجدر الإشارة إلى أن المدرسة الثانوية الفلسطينية تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب في فلسطين ، حيث أن المدرسة الثانوية الفلسطينية تحدد إلى حد كبير مستقبل الطالب الجامعي ، لذلك هناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام بفلسطين بامتحانات التوجيه الفلسطيني ، والآن نقدم لكم مناهج 2023.

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