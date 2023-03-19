إمساكية شهر رمضان 2023 في مصر.. إليك موعد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام

إمساكية شهر رمضان 2023 في مصر.. إليك موعد السحور والإفطار،، مع اقتراب شهر رمضان2023 يبحث المصريين عن إمساكية رمضان 2023 في مصر، لمعرفة أوقات السحور والإفطار رمضان 2023

إمساكية رمضان 2023 في مصر





موعد شهر رمضان 1444

من المقرر أن يأتى شهر رمضان للعام الحالى 1444، في يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وفقاً لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، حيث أنه من المتوقع أن يتم تغيير هذا الموعد وفق الرؤية الشرعية في يوم 29 شعبان، والتى تتم من قبل دار الإفتاء المصرية.

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كم عدد ساعات الصوم في رمضان 2023؟

شهر رمضان 2023، عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان، والتى أفادت بأن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون أقصر الأيام في الصيام، حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من رمضان، حوالى 13 ساعة و59 دقيقة، بينما يكون عدد ساعات الصيام في يوم 29 رمضان، حوالى 14 ساعة و54 دقيقة وفقاً لإمساكية رمضان.

موعد آذان المغرب في أول أيام رمضان في مصر

كما ننشر لكم موعد آذان المغرب في بعض محافظات مصر في أول أيام رمضان 2023، والتى تأتى على النحو التالى:

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في القاهرة 6:08 مساءً

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في الإسكندرية 6:13 مساءً

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في المنصورة 6:08 مساءً

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في أسيوط 6:08 مساءً

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في سوهاج 6:06 مساءً

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في بني سويف 6:09 مساءً

كما أنه من المقرر أن تختلف الفروق الزمنية بين كل الدول وبعضها، والتى من خلالها قد يتقدم الآذان أو يتأخر من دولة إلى أخرى.

موعد رمضان 2023

من المقرر فلكياً أن يكون رمضان في يوم 23 مارس 2023، وفق حسابات المعهد القومى للبحوث الفلكية.

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