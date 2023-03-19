اتفاق المشاركون في الاجتماع الأمني في شرم الشيخ على عقد لقاء آخر في الأسابيع المقبلة خلال شهر رمضان، في حين وصف مسؤول إسرائيلي رفيع الاجتماع بـ"الممتاز".

وأشارت التقارير إلى أن الأنباء حول عملية إطلاق النار في حوارة لم تصل إلى الوفد (الإسرائيلي) المشارك إلى بعد انتهاء الاجتماع.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، عن مسؤول (إسرائيلي) رفيع أن الاجتماع الأمني في شرم الشيخ كان "ممتازا".

في حين أفادت القناة 13 (الإسرائيلية) أن الاجتماع الأمني انتهى بعد نحو ساعتين وتم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة خلال شهر رمضان.

وذكرت التقارير (الإسرائيلية) أنه لم تصدر قرارات جديدة عن الاجتماع في شرم الشيخ، سوى التأكيد على ما كان المشاركون قد توصلوا إليه في اجتماع العقبة الذي عقد نهاية شباط/ فبراير الماضي، وأضافت أن الاجتماع عقد بـ"أجواء إيجابية".

وقالت "إن الأطراف المشاركة تعتقد أن العملية التي بدأت في العقبة يجب أن تستمر".