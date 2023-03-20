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سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 مارس 2023

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 مارس 2023
سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 مارس 2023

الرسالة نت

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 20 مارس 2023 ، شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا استقرارًا في السوق السوداء مقابل الليرة السورية

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد

حيث وصلت إلى 7425 ليرة عند الشراء في دمشق ، مقابل 7475 ليرة للبيع للولايات المتحدة دولار.

سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 7940 ليرة للشراء، و 7999 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في حلب

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في حلب مقابل الليرة السورية إلى 7450 ليرة للشراء، مقابل 7500 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية في حلب

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في حلب 390 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 394 ليرة سورية.

 

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