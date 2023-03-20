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طقس فلسطين.. تطورات المنخفض الجوي اليوم الاثنين 20 مارس 2023

طقس فلسطين.. تطورات المنخفض الجوي اليوم الاثنين 20 مارس 2023
طقس فلسطين.. تطورات المنخفض الجوي اليوم الاثنين 20 مارس 2023

غزة- الرسالة نت

طقس فلسطين.. تطورات المنخفض الجوي اليوم الاثنين 20 مارس 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء، يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، والتزحلق على الطرقات.

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