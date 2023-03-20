مصرع مستوطن أصيب بعملية فدائية في تل أبيب

أعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، مقتل مستوطن (إسرائيلي) كان قد أصيب بعملية إطلاق نار نفذها الشهيد المعتز بالله خواجا في شارع "ديزنغوف" قبل أن يستشهد باشتباك مع قوات الاحتلال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المستوطنة المستوطن أور آشر، الذي أصيب في عملية ديزنغوف في تل أبيب، أعلن عن مقتله متأثرًا بإصابته.

ويوم الخميس 9 آذار/ مارس الجاري، أصيب 5 مستوطنين، في عملية إطلاق نار نفذها الشاب المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا) في تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة، قبل أن يرتقي شهيداً.

وصرح المتحدث باسم نجمة داود الحمراء، في حينها بأن عملية إطلاق نار وقعت في شارع ديزنغوف في تل أبيب، بإطلاق شاب النار على أحد المشاة، ما أدى لإصابة 5 "إسرائيليين".

وبحسب شرطة الاحتلال (إسرائيلي) ، فإن أحد ضباط الشرطة أطلق النار على منفذ العملية ما أدى إلى ارتقائه شهيداً، ثم بدأت قوات الاحتلال تنتشر بشكل مكثف في تل أبيب بعد عملية إطلاق النار.

وارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية عام 2023 إلى 16 قتيلًا، غالبيتهم العظمى خلال شهرين فقط (يناير وفبراير)، بما يعادل نصف القتلى (الإسرائيليين) في العام المنصرم 2022 بأكمله والبالغ 33 قتيلاً.

وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، قُتل 8 جنود ومستوطنين (إسرائيليين) وأصيب 43 آخرين بجراح مختلفة ضمن 1177 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس.