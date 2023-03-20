خريشة: شعبنا يرفض اجتماع شرم الشيخ وعملية حوارة أثبتت فشله

أكّد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، على أن شعبنا الفلسطيني يرفض اجتماع شرم الشيخ الأمني الذي يهدف إلى إطلاق يد الاحتلال للتغول في دماء أبنائنا.

وقال خريشة: إن عملية حوارة البطولية أثبتت فشل اجتماع شرم الشيخ الأمني.

واعتبر أن المستهدف من الاجتماعات الأمنية التي تعقد في المنطقة هو رأس المقاومة في الضفة وغزة.

ورأى أنه سيعقد اجتماع أمني آخر في المرحلة القادمة سيكون الهدف منه وأد المقاومة في الضفة.

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية ستقدم الوعود للسلطة لاجتثاث المقاومة بالضفة؛ لكن لن يتم تنفيذ هذه الوعود".

وأصيب مستوطنان، مساء أمس الأحد، في عملية إطلاق نار من مسافة صفر على حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت عملية إطلاق النار البطولية في حوارة، ضمن الرد السريع على مجازر الاحتلال المتكررة بحق شعبنا وقمة "شرم الشيخ" الأمنية التي تناقش خططا لوأد المقاومة المتصاعدة مؤخراً في الضفة الغربية.

وأكّدت حركة حماس على أن إغلاق البلدة ومحالها التجارية وتعطيل كل مناحي الحياة فيها، محاولة صهيونية مكشوفة ويائسة لن تفلح في إرهاب شعبنا الفلسطيني البطل وشبابنا الثائر في عموم الضفة الغربية المحتلة.