الكشف عن تفاصيل جديدة حول دخول منفذ عملية تفجير مجدو

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، :"إنه تبين أن منفذ عملية تفجير العبوة الناسفة في مجدو قبل حوالي أسبوع لم يدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر نفق كما نشر سابقًا".

وقال: "تم كشف طريقة تسلل المنفذ، تم التأكد أن الأمر لم يتم عبر نفق تحت الأرض".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من ادعاءات السلطات (الإسرائيلية) بأن منفذ تفجير مجدو قد يكون فلسطيني الأصل ويعيش في أحد مخيمات اللاجئين جنوب لبنان.

وقبل ذلك، كشف جيش الاحتلال، أن منفذ عملية تفجير العبوة الناسفة قرب مجدو هو شخص تسلل من لبنان إلى "إسرائيل"، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملًا حزامًا ناسفًا، وهناك قتله الجيش واحتجز جثمانه، فيما أطلق سراح سائق المركبة من الشمال الذي أقل المنفذ بعد أن تبين أن لا علاقة له بالتفجير.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الجيش وجهاز الأمن العام (الإسرائيلي) "الشاباك"، والشرطة، والذي ذكر أنه "يتم فحص مدى تورط منظمة حزب الله" في التفجير.

الجرمق الإخباري