جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد يُعد يوم من أيام الراحة للدوريات الكبرى والدوريات العربية أيضاً، حيث القليل من المباريات، خاصة بعد أن تم إلغاء مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

لذا نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023، حيث نتابع اليوم مباريات كأس الرابطة المصرية، حيث نشاهد غزل المحلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مارس 2023 "20-3-2023"

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

غزل المحلة - الإسماعيلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 2

الاتحاد السكندري - فاركو 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا

المغرب X زيمبابوي – الساعة 7 مساء