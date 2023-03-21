ماذا حدث بعد اجتماع شرم الشيخ الأمني؟

تستعرض "الرسالة نت"، الجرائم والانتهاكات (الإسرائيلية) التي وقعت بالتزامن أو عقب اجتماع شرم الشيخ الأمني، الذي جمع قادة السلطة الفلسطينية مع قادة الاحتلال المجرم على طاولة واحدة.

وعقب اللقاء مباشرة، أكدت (إسرائيل) مجددًا أنه لن يؤثر على التزامها بمواصلة عملياتها العسكرية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت "القناة 12" عن مصدر عسكري (إسرائيلي) قوله إنّه "رغم فاتورة الدماء الكبيرة التي دفعها الفلسطينيون خلال الأسابيع الماضية، فإنّه لا يوجد لدى إسرائيل نيّة لوقف اقتحامات المدن الفلسطينية".

وواصلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنون، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته. وفيما يلي نستعرض أبرز الجرائم والانتهاكات منذ عقد الاجتماع الأمني وحتى لحظة نشر الخبر ظهر الثلاثاء 21 مارس 2023:

• اغتيال القائد في سرايا القدس علي رمزي الأسود (31 عاما)، في ريف دمشق.

• قوات خاصة (إسرائيلية) اعتقلت المطارد أحمد أبو لاوي وشابين آخرين في كمينٍ قرب بلدة “روجيب” شرقي نابلس، شمال الضفة الغربية.

• "الكنيست" تصادق على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة أُخليت عام 2005.

• وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، يقرر إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية إلى الإعلام الرسمي في القدس المحتلة، والداخل المحتل.

• مستوطنان قاما بالاعتداء على كنيسة الجثمانية في مدينة القدس المحتلة.

• مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبة فلسطينية يستقلها 5 شبان من بلدة الخضر، أثناء مرورها قرب بلدة نعلين، وأصيب اثنان منهم بجروح ورضوض، نقلوا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بالمدينة.

• وزير المالية (الإسرائيلي) المجرم بتسلئيل سموتريتش، صرَّح خلال زيارته إلى فرنسا أنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة". حسب قوله.

• تسللت مجموعة من المستوطنين إلى بلدة برقة، وقامت بإعطاب إطارات ما لا يقل عن 8 مركبات، كما قاموا بخط شعارات تحريضية على الفلسطينيين، وشعارات عنصرية منها "الموت للعرب".

• مستوطنون أعطبوا إطارات عدد من مركبات المواطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية.

• عشرات المستوطنين، واصلوا اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

• شرطة الاحتلال قررت تعزيز قواتها في القدس المحتلة، بأكثر من 2000 شرطي من عدة تشكيلات، لقمع المصلين والمقدسيين.

• اعتقال عشرات المواطنين خلال اقتحامات بالقدس والضفة.

• قوات الاحتلال استولت على منزل الأسير المحرر إبراهيم أحمد أبو العز، في بلدة زيتا شمال طولكرم، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

• وفي محافظة أريحا، أصيب المواطن منير أحمد عبد الله مر (63 عاما) بكسور وجروح، في اعتداء للمستوطنين على مركبات المواطنين في طريق المعرجات غرب المحافظة، فيما أصيبت زوجته بحالة إغماء.

• وفي محافظة الخليل، حطّم مستوطنون أبواب عدد من المحلات التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها، تعود ملكيتها لعائلة التميمي وغيرها من العائلات، مستخدمين السلالم والمطارق والمعاول والعتلات.

• في محافظة سلفيت، أعطب مستوطنون إطارات 10مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة الشمالية من المدينة.