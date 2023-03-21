شاهد: إصابة 3 جنود (إسرائيليين) في انفجار لغم أرضي عند الحدود مع لبنان

أصيب 3 جنود (إسرائيليين)، اليوم الثلاثاء، في انفجار لغم أرضي في دورية عسكرية عند الحدود مع لبنان، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية: "إن الجندي أصيب جراء انفجار لغم أرضي في آلية هندسية تابعة للجيش (الإسرائيلي)، أثناء نشاط عملياتي على الحدود اللبناني".

وأشارت القناة "12" (الإسرائيلية) تحت بند "سُمح بالنشر"، إلى "تضرر آلية (إسرائيلية) جراء لغم أرضي عند الحدود مع لبنان".

ووصفت صحيفة "معاريف" ما حدث بـ "حادثة أمنية خطيرة" عند الحدود مع لبنان. منوهة إلى أن "الجيش (الإسرائيلي) يحقق في التفاصيل".

وفي السياق، قالت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ "حزب الله"، إن ‏ آليات وجرافات الاحتلال انسحبت من المكان وأوقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب، بعد انفجار لغم أرضي ووقوع إصابات في صفوف الجنود.