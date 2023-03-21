شاهد: إصابة 3 جنود (إسرائيليين) في انفجار لغم أرضي عند الحدود مع لبنان

أصيب 3 جنود (إسرائيليين)، اليوم الثلاثاء، في انفجار لغم أرضي في دورية عسكرية عند الحدود مع لبنان، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية: "إن الجندي أصيب جراء انفجار لغم أرضي في آلية هندسية تابعة للجيش (الإسرائيلي)، أثناء نشاط عملياتي على الحدود اللبناني".
🎥 مشهد جديد للحظة نقل #جندي مصاب جراء انفجار لغم أرضي قرب حدود بلدة عيتا الشعب اللبنانية شمال فلسطين.#فلسطين #جنين #نابلس #القدس #المسجد_الأقصى #عرين_الأسود#رمضانك_مع_المجد #رمضان #برشلونه_ريال_مدريد #النصر_ابها #مصرف_لبنان #نتائج_الثانوية_العامة— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 21, 2023
#رمضان_كريم pic.twitter.com/2nxuRtZghO
وأشارت القناة "12" (الإسرائيلية) تحت بند "سُمح بالنشر"، إلى "تضرر آلية (إسرائيلية) جراء لغم أرضي عند الحدود مع لبنان".
ووصفت صحيفة "معاريف" ما حدث بـ "حادثة أمنية خطيرة" عند الحدود مع لبنان. منوهة إلى أن "الجيش (الإسرائيلي) يحقق في التفاصيل".
وفي السياق، قالت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ "حزب الله"، إن آليات وجرافات الاحتلال انسحبت من المكان وأوقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب، بعد انفجار لغم أرضي ووقوع إصابات في صفوف الجنود.