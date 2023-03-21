حلايقة: خطوات الأسرى السهم الأخير في جعبتهم

دعت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة حلايقة، إلى ضرورة مساندة الأسرى في معركتهم لنيل حقوقهم، والضغط على الاحتلال للرضوخ لمطالبهم وإحباط مخططاته الانتقامية بحقهم.

وقالت "حلايقة" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن خطوات الأسرى التصعيدية وصولًا للإضراب يعني أن هناك حالة من الصدام بين الأسرى وإدارة السجون، وتوتر وقلق قد يُحيط بحياة الأسرى وذويهم مما يوقعهم في دائرة الخطر الحقيقي.

وأضافت أن "لجوء الأسرى إلى الخطوات التصعيدية للحصول على حقوقهم وانتزاعها ستكون السهم الأخير في جعبتهم".

وأكدت وجوب العمل من كافة الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والفصائل والحكومات على مساندة الأسرى وإحقاق حقهم الطبيعي وإحباط مخططات الاحتلال الانتقامية.

واليوم، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضرابها المفتوح عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة"، بعد فشل كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم الاحتلال عن قراراته التنكيلية.

وأوضحت لجنة الطوارئ العليا في بيان لها، أنه سيشرع اليوم قادة الحركة الأسيرة في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن الأسرى شرعوا في 14 شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن "نفحة الصحراوي"، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".

ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة لمخابراته قرابة الـ 4760 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم 29 أسيرة و160 طفلًا قاصرًا، إلى جانب نحو 500 أسير مريض تزداد معاناتهم بسبب سياسة الإهمال الطبي، بالإضافة لقرابة الـ 1000 معتقل إداري (بدون تهمة).