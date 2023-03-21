في إطار الحرب الدينية.. منظمات الهيكل تدعو لاقتحام الأقصى أول يوم رمضان

أعلنت منظمات "الهيكل" الصهيوني، اليوم الثلاثاء، نيتها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

فيما دعت منظمات ومؤسسات فلسطينية، للاعتكاف والرباط في المسجد، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وتأتي دعوات اقتحام الأقصى من قبل منظمات "الهيكل"، وسط حالة توتر تسود مدينة القدس ومدن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فضلاً عن تأكيد فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن نقف مكتوفي الايدي إزاء الاعتداءات الاحتلالية بحق الأقصى المبارك.

يشار إلى أن رمضان 2021، شهد حالة من التوتر الأمني في باحات الأقصى، اندلعت خلالها انتفاضة شعبية فلسطينية طالت كافة المدن والقري الفلسطينية بما فيها الداخل المحتل، انتهت بشن جيش الاحتلال عداوناً على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة المئات، بالإضافة لتدمير عشرات المنازل والمباني السكنية.

المصدر: صحيفة القدس