إدانات دولية وعربية لتصريحات وزير مالية الاحتلال سموتريتش ضد الشعب الفلسطيني

نددت وزارة الخارجية الفرنسية بتصريحات وزير المالية (الإسرائيلي )سموتريتش، ضد الشعب الفلسطيني، ووصفتها بـ "شائنة وغير مسؤولة".

كما وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية التصريحات العنصرية الصادرة مؤخراً عن وزير المالية (الإسرائيلي) وإنكاره لوجود الشعب الفلسطيني وسيادة وإستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

ودعت المجتمع الدولي الى إتخاذ الاجراءات الرادعة ورفض التصريحات المستفزة عمداً الهادفة لضرب الحلّ السلمي ‏على أساس الدولتين، وصب الزيت على النار المشتعلة أصلاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من ناحيتها، أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانة سلطنة عُمان واستنكارها للتصريحات العنصرية المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني الشقيق واستخدامه لخريطة مظللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي.



‏وعبّرت عن رفض سلطنة عُمان التام لمثل هذه التصريحات والأعمال الاستفزازية غير المسؤولة والتي تمثل انتهاكا صريحا لكافة القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بردع هذه الممارسات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.



وأكدت على دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.