عضو كنيست تدعو لعودة (الإسرائيليين) إلى المستوطنات في غزة والضفة

دعت عضو الكنيست من "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) ليمور سون هار ميلخ إلى إلغاء قانون فك الارتباط في غوش قطيف وإعادة بناء المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية، في أسرع وقت ممكن.

وقالت ليمور سون هار ميلخ في خطابها أمام البرلمان الإسرائيلي "فرحتنا غير متناهية عقب التصحيح التاريخي، لكننا يجب أن نواصل المهمة حتى تكتمل". وأضافت "مهمتنا الآن هي ضمان استعادة المستوطنات الأربع (في شمال الضفة الغربية) التي تم إخلاؤها ومهمتنا الأخرى هي العودة إلى تلك الموجودة في غوش قطيف وإعادة بنائها".

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد التصويت إن "إلغاء هذا القانون هو بداية تصحيح لظلم تاريخي". وأضاف "أنا فخور بالمشاركة في عودة الشعب الاسرائيلي إلى جميع مناطق بلادنا"، على حد زعمه.

من ناحيتها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الكنيست (الإسرائيلي)، اليوم، على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى ٤ مستوطنات في الضفةالغربية مؤكدة أن التوسع الاستيطاني خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن.