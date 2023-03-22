الدعوة لمقاطعة التمور (الإسرائيلية) في الأسواق الأميركية

دعت منظمة (The American Muslims for Palestine (AMP) ) أبناء الجاليات العربية والفلسطينية بعدم الشراء او التعامل مع التمور (الإسرائيلية) التي تباع في الأسواق الأميركية مع حلول شهر رمضان الفضيل، والتي تسوّق معظمها على أنها منتجات فلسطينية.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الشركات (الإسرائيلية) حربها ضد المنتجات الفلسطينية في الأاسواق الأمريكية عبر تسويق منتجات (إسرائيلية) مزروعة في مستوطنات غير شرعية، وخاصة التمور التي تلقى رواجاً كبيراً في شهر رمضان المبارك، مما يسهم في تطوير المشاريع الزراعية الاستيطانية وفي ذات الوقت ضرب الإنتاج الفلسطيني الذي تعتمد عليه مئات الأسر الفلسطينية ويعتبر أحد أبرز الاستثمارات الوطنية الواعدة في منطقة أريحا والأغوار.

وحثت AMP أبناء الجالية الى دعم المنتجات الفلسطينية الموثوق منها للمساهمة في دعم المزارعين الفلسطينيين والمنتجات الفلسطينية التي تثق بها الكثير من الاسواق العالمية نظراً لجودتها وآليات انتاجها حسب المواصفات العالمية .

المصدر: وكالة وطن للأنباء