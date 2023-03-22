إمساكية رمضان 2023 في فلسطين.. إليك موعد السحور والإفطار وعدد ساعات الصوم، أكثر ما يبحث عنه المسلمين مع اقتراب شهر رمضان 2023، والذي لم يتبقى عليه سوى يوم فقط.

الإمساكية في شهر رمضان 2023، يتابعها المسلمون طوال الشهر لمعرفة مواقيت الآذان والسحور والإفطار، سنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" إمساكية شهر رمضان لهذا العام.

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إمساكية شهر رمضان 2023

حددت موعد رمضان 2023، وفقا للحسابات الفلكية، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2023 الخميس 23 مارس 2023، وستكون عدة شهر رمضان 2023 هذا العام 29 يومًا.

إمساكية رمضان في فلسطين لعام 1444 / 2023 حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها ومعرفة أوقات الإفطار والسحور يومياً وهي كما هو موضح في الصورة.

وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في فلسطين بين 13 ساعة و43 دقيقة في أول أيام رمضان المبارك بتاريخ 23/3/2023 إلى 14 ساعة وربع في نهاية شهر رمضان يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

إمساكية شهر #رمضان المبارك 1444هـ 🌙 تقبل الله منكم الطاعات وملأ أيامكم بالصالحات كل عام وأنتم بألف خير🌸 Posted by ‎الرسالة‎ on Wednesday, March 22, 2023

رمضان 29 يوم أم 30 يوم

وقد أكدت الحسابات الفلكية في الدول العربية والإسلامية وجميع أنحاء العالم أن شهر رمضان2023 هذا العام سيكون م29 ماعدا بعض الدول العربية.

كم باقي على عيد الفطر

سيكون موعد عيد الفطر يوم الأربعاء 21 نيسان 2023.

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