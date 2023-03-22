قطر: تصريحات (سموتريتش) دليل جديد على عنصرية الاحتلال

أدانت قطر، تصريحات وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة لـ(إسرائيل) تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الخارجية القطرية، تصريحات الوزير (الإسرائيلي) دليلًا جديدًا على عنصرية حكومة الاحتلال ومحاولة لتزييف التاريخ وانكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود.

وأكدت أن هذه التصريحات المتطرفة والادعاءات الواهية المخالفة للقيم الإنسانية، يكذبها التاريخ الذي يؤكد وجود الشعب الفلسطيني على هذه الأرض منذ الأزل.

وأشارت إلى أن استخدام الوزير (الإسرائيلي) للخريطة خرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام (إسرائيل) باحترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت قطر تأكيد موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.