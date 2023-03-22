وصفات لحشوة السمبوسة لرمضان2023.. حشوات سمبوسة.. طريقة حشوات السمبوسك رمضان2023،،السمبوسك أو السمبوسة تعتبر من أهم المقبلات التي لا تخلو منها أي سفرة في شهر رمضان2023، وهي عبارة عن عجينة ذات الشكل المثلثي ويتم حشوها باللحم والجبن والخضار وغيرها من الحشوات الأخرى.

انتشرت بشكل كبير في البلاد العربية والخليج العربي، ويتم الإعتماد عليها بشكل كبير كنوع من أنواع المقبلات المميزة وخاصة في شهر رمضان 2023المبارك يتم تناولها بجانب العديد من الأطباق الأخرى.

حشوات متنوعة للسمبوسة

مكونات حشوة اللحم

600 جرام من اللحم البقري المفروم.

2 حبة من الجزر المبشور.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

1/4 ملعقة من البهارات الهندية المخصصة للحم.

1/4 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح أبيض ناعم حسب الرغبة.

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طريقة تحضير السمبوسة باللحم

1- يتم طهي اللحم البقري المفروم داخل قدر وهذا يكون على درجة حرارة هادئة وذلك حتى تمام النضج ويتم نقله في طبق أخر بعيداً.

2- قومي بوضع الزيت في القدر بعد إخراج منه اللحم ويتم إضافة إليه البصل المفروم والجزر المبشور ويتم تركهم معاً على النار لمدة 3 دقائق.

3- ثم عليكي بإعادة اللحم من جديد أعلى الجزر والبصل ويتم إضافة إليهم الملح والكمون والبهارات الهندية.

4- يتم إضافة إليها الماء أعلى اللحم ويتم تركه لمدة لا تقل عن 3 دقائق ثم يتم رفعها من على النار.

5- تترك حتى تهدأ ثم يتم حشو السمبوسة بها.

حشوة السمبوسة بالخضار

مكوناتها

3 حبات من البطاطس التي يتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة.

2 حبة من البصل المفروم ناعماً.

1/2 كوب من البازلاء و1/2 كوب من الجزر.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعماً.

2 ملعقة صغيرة من الصويا صوص و2 ملعقة صغيرة من الخل البلسميك.

1 ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا.

1 مكعب من مرق الخضار.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون والملح الناعم والكاري.

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

زيت للقلي وهو يكون حسب الحاجة.

طريقة تحضير حشو الخضار

1- عليكي أن تقومي بتسخين الزيت على النار ويتم وضع فيها البصل والبطاطس والبازيلاء والجزر ويتم تركهم على النار تماماً حتى تذبل جميع الخضروات.

2- يتم إضافة لها الخل والصويا صوص ومرق الخضار والفلفل الأسود والكمون والملح والبقدونس ويتم تركهم حتى ينضج الخضار.

3- يتم ترك الحشو جانباً حتى تهدأ وتبرد تماماً.

4- يتم وضع 1 ملعقة كبيرة من الحشو في منتصف العجينة ويتم لفها على شكل مثلثات.

حشوة السمبوسة بالجبنة

مكوناتها

1/2 كوب من جبن فيتا.

1 كوب من جبن الموزاريلا المبشور.

1/4 كوب من البقدونس المفروم ناعماً.

2 ملعقة كبيرة من النعناع المفروم المجفف.

طريقة تحضير حشو الجبن

1- يتم احضار طبق كبير وشوكة ويتم وضع بداخلها الجبن وهرسها جيداً حتى أن تصبح لينة.

2- يتم إضافة إليها الجبن الموزاريلا والبقدونس المفروم ناعماً والنعناع المجفف المفروم.

3- أيضاً يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض بشكل جيداً ويتم حشو بها عجينة السمبوسة.

"رمضان يبدأ غداً الخميس".. 🌛 هذا ما أُعلن أمس في 15 بلداً عربياً أمس منها السعودية والعراق وفلسطين وتونس بعد تعذر رؤية... Posted by ‎الرسالة‎ on Wednesday, March 22, 2023

حشوة السمبوسة بالجبنة البيضاء والزيتون

مكوناتها

500 جرام من السمبوسة.

250 جرام من الجبنة الفيتا أو القريش.

250 جرام من الجبنة الموزاريلا.

4 حبة من الفلفل الأخضر المقطع.

250 جرام من الزيتون الأخضر المقطع شرائح.

طريقة عمل حشوة السمبوسة بالزيتون الأخضر

1- أحضري إناء كبير وضعي به الجبنة الفيتا مع الجبن الموتزاريلا ويتم هرسهم جيداً من خلال الهاند بلندر ويتم وضع الفلفل الأخضر مع الزيتون.

2- ثم يتم وضع ملعقة من الخليط في وسط السمبوسة ولفها على هيئة مثلثات أو رول.

3- يتم تذويب ملعقة من الدقيق ومعها القليل من الماء حتى يتم لصق بها أطراف السمبوسة حتى يتم قليها داخل الزيت والاستمتاع بتناولها.

حشوة السمبوسة بالسبانخ

مكوناتها

2 كيلو من السبانخ

1 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

1 ملعقة صغيرة من الملح وهذا يكون حسب الرغبة.

1 مكعب مرقة دجاج ماجي.

1 ملعقة من الفلفل الأسود المطحون والبهارات.

6 فصوص من الثوم المفروم جيداً.

1 ملعقة من السمن البلدي.

1 قطع من البصل الكبير المفروم.

طريقة التحضير

1- يتم غسل السبانخ جيداً ووضعها على مصفاة وبعد أن تصفي تماماً يتم فرمها جيداً.

2- أحضري وعاء كبير وضع به السمن البلدي على النار والبصل حتى يذبل ويتم وضع السبانخ أعلى البصل ومرقة ماجي والملح والفلفل والبهارات حتى تمام النضج.

3- ويتم إزالته من على النار حتى يبرد تماماً ثم يتم حشو عجينة السمبوسة بها وغلقها وتحميرها في الفرن أو في الزيت.

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