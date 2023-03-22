المعلمون يعتصمون أمام تربية رام الله

اعتصم مئات المعلمين ظهر اليوم الأربعاء أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بحقوقهم.

وطالب المعلمون في هتافاتهم الحكومة ووزارة التربية لتحقيق مطالبهم من أجل العودة إلى المدارس.

وأكدوا في مطالباتهم على تشكيل نقابة مهنية، داعين إلى تطبيق الاتفاق الذي وقعت عليه الوزارة في مايو/أيار الماضي.

واستهجنوا سياسة الوعود التي تطلقها الوزارة والحكومة، مؤكدين على عدم فك الإضراب إلا بتحقيق مطالبهم.

وهتف المعلمون بعبارات تحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين على وقوفهم بجانب الأسرى في إضرابهم عن الطعام.

ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.

ويخوض المعلمون إضرابا متواصلا ومفتوحا منذ سبعة أسابيع، دون أي بوادر لحل الأزمة من قبل الحكومة أو وزارة التربية، وفشل جميع المبادرات، إثر رفض الحكومة تلبية مطالبهم.