تجدد التظاهرات (الإسرائيلية) ضد خطة إضعاف القضاء

تجددت اليوم الأربعاء، التظاهرات في "إسرائيل" ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وقد انفض اجتماع للجنة القانون والدستور في الكنيست من دون تصويت على تعديل "قانون أساس القضاء".

وتظاهر المئات في تل أبيب خارج قاعة يعقد فيها "مؤتمر أراضي إسرائيل"، وأغلقوا شوارع توصل إلى قاعة المؤتمر، وإثر ذلك ألغى نتنياهو حضوره إلى المؤتمر.

وهذه المرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري التي يلغي فيها نتنياهو مشاركته بسبب الاحتجاجات ضد الخطة القضائية، بعدما ألغى مشاركته في تخريج دورية في سلاح البحرية.

كذلك ألغى وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء، المشاركة في "مؤتمر أراضي إسرائيل".

في غضون ذلك، افتُتح اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست بأجواء صاخبة، وأخرج رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من الاجتماع عددا من أعضاء الكنيست من المعارضة فيما صرخ أعضاء المعارضة نحوه: "اخجل، هذا شغب".

وعُقد اجتماع اللجنة من أجل المصادقة على تعديلات في "قانون أساس: القضاء" الذي يهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف فيها، من أجل تعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا، تمهيدا لطرحه في الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على الحكومة للتراجع عن "خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.