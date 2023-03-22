هآرتس تكشف: الجيش سوّق الوهم للجمهور (الإسرائيلي)

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قام بعملية احتيال كبيرة ضد الجمهور الإسرائيلي خلال عملية "حارس الأسوار" منتصف العام 2021.

وبيّنت الصحيفة في تقرير لها، أن مكتب المتحدث باسم الجيش قد أدار مجموعات من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق لأعمال الجيش الإسرائيلي في غزة.

وكشفت الصحيفة أن هذا النشاط بدأ مع جنوح الجمهور الإسرائيلي عن الرواية الإسرائيلية، وتأثرهم بالضربة الصاروخية التي تم توجيهها لتل أبيب خلال العملية.

واعتمد الجيش في هذه الحسابات على نشر مقاطع فيديو وصور تظهر دقة الضربات الإسرائيلية لأهداف في غزة.

لكن الجيش اعترف مؤخراً أن ما قام به كان خطأً، على الرغم من صحة المقاطع والصور، التي التقطها فلسطينيون من غزة خلال العملية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عدواناً على غزة في منتصف العام 2021، واستمر 11 يوماً، وتسبب باستشهاد وإصابة المئات، وتدمير العشرات من البيوت والبنية التحتية.