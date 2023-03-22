نصر الله لوزير حرب الاحتلال: بلّط البحر!

علّق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، على حادثة عملية مجدو شمال فلسطين المحتلة، بالقول: "على العدو أن يفتش من أين دخل منفذ عــمــلــية مجدو، ولسنا معنيين بالتعليق على ما حدث، وصمتنا هو جزء من إدارة المعركة، وأقول لوزير الحرب (الإسرائيلي): بلّط البحر".

وأكّد نصر الله في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء، أن العملية "أربكت العدو بمختلف مستوياته، وكثر علقوا على صمت حزب الله، وصمتنا هو ضمن المعركة الإعلامية النفسية مع العدو، فليست مسؤوليتنا الإجابة على ما يربك العدو وأحيانًا يكون جوابنا في عدم تعليقنا على الحادثة".

وتابع السيد نصر الله: "تهديدات العدو بأنه إذا ثبتت مسؤولية الحزب عن "عملية مجدو" سيفعل كذا وكذا، وأنا أقول له (روح بلّط البحر)".

وأشار إلى أن (الإسرائيليين) "قالوا أمرًا صحيحًا بالتقدير أن حزب الله إذا كان مسؤولًا عن العملية فهو ليس خائفًا من الذهاب إلى المعركة".

وأضاف: "اليوم، (الإسرائيلي) مأزوم، ولم يمر في تاريخ هذا الكيان الغاصب المؤقت وهن وضعف ومأزق وأزمة وارتباك وصراع داخلي ويأس وعدم ثقة كما يحدث الآن".

وتساءل السيد نصر الله: "هل هناك وزير في حكومة تريد بناء علاقات مع الدول العربية يقول ليس هناك شعب فلسطيني أو يريد مسح حوارة؟".