اعتقالات من الاحتلال ومداهمات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في نابلس والقرى المحيطة بها، وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي مادما وبيتا جنوب نابلس، وبيت فوريك شرق المدينة، واعتقلت عدداً من المواطنين، وعاثت بمنازلهم خراباً.

ونغصت قوات الاحتلال على الفلسطينيين الأجواء الرمضانية، واقتحمت منازلهم في أوقات السحور، واعتقلت من بلدة بيت فوريك الشاب حمدي علي خطاطبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين موسى معالي ونادر حمايل من بلدة بيت جنوب نابلس، وفتش جنود الاحتلال عدداً من المنازل وتخريب محتوياتها في قرية مادما.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب مالك الجعبة ووالده نصري الجعبة، عقب اقتحام منزلهم وتحطيم محتوياته في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال من منطقة عيصي غرب الخليل، الشاب أحمد دنيس، وذلك قرب دوار سيدنا إبراهيم بالمنطقة، وعاثت بممتلكات الفلسطينيين خراباً.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات شبه يومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، وتتعمد التنغيص على الفلسطينيين في أعيادهم ومناسباتهم الدينية.

حرية نيوز