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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: الدَّين الخارجي على حكومة اشتية يصل مستويات غير مسبوقة

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279960

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