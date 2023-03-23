انفوجرافيك: الدَّين الخارجي على حكومة اشتية يصل مستويات غير مسبوقة

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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الدَّين الخارجي على حكومة اشتية يصل مستويات غير مسبوقة
23 مارس 2023 . الساعة: 09:25 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279960
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