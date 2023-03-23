الحركة الأسيرة تؤكد أنها أجبرت الاحتلال على وقف إجراءاته بحقهم

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة: "إن الأسرى سطروا صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، وأجبروا الاحتلال (الاسرائيلي) على وقف إجراءاته بحقهم.

وأضافت في بيان صحفي أن انتصار الأسرى جاء نتيجة وحدتهم وإسناد الشعب الفلسطيني لهم.

وأكدت أن الأسرى يُثبتون دومًا جهوزيتهم الكاملة ووحدة صفهم المتين لمواجهة سياسات الاحتلال، مقدمةً شكرها للشعب الفلسطيني ومقاومته على إسنادهم للأسرى.

وحذرت الحركة الأسيرة الاحتلال بالقول: "عليك أن تدرك وتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا".

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أنه تم وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضد الأسرى في سجون الاحتلال بعد الاتفاق على وقف الإضراب.

وخاض ممثلو الأسرى جولة مفاوضات صعبة وشاقة مع إدارة سجون الاحتلال، انتهت بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية التي قررها المتطرف (بن غفير)، مما جعل الأسرى يوقفون خطوة الإضراب.