ملحم: الحكومة وافقت على تنفيذ علاوة الـ 15% للمعلمين وإعادة الخصومات

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة وافقت على إعادة الخصومات لجميع المعلمين وتنفيذ العلاوة ١٥% يصرف منها ٥% براتب شهر آذار.

وأضاف ملحم مساء الخميس في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام الدراسي في مدارس الحكومة إلى طبيعته اعتبارا من صباح الأحد المقبل.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم وضعت البرنامج الخاص لتعويض الطلبة على ما فاتهم.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء انتخابات لاتحاد المعلمين.

وشارك مئات المعلمين أمس الأربعاء، في العديد من مدن ومحافظات الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم.



وكشفت وزارة التربية والتعليم أمس، عن جهود قد تفضي إلى حل أزمة المعلمين خلال يومين.

ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية لهم، إلى جانب مهنة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.