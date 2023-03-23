ميقاتي: لبنان أمام مفترق طرق.. وأمامها ثلاث خيارات!

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أن أمام بلاده ثلاث خيارات؛ لحل أزمتها أو تعميقها، مشددًا أن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة من أجل إنقاذ لبنان.

وقال "ميقاتي" في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "إننا أمام 3 خيارات: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (على قرض للبنان)، أو الاتفاق مع بعضنا البعض، أو ألا نتفق بتاتا".

وتساءل باستنكار "من المستفيد إذا لم نتفق؟! الشعب يدفع الثمن، والقوى السياسية هي المسؤولة عن ذلك".

وشدد أن انتخاب رئيس للجمهورية ضروري وهو الحل، ومن ينتقد ما نقوم به من انعقاد لمجلس الوزراء في ظل غياب رئيس للبنان، فليذهب وينتخب رئيسا، وفق قوله.

وأوضح أنه تم تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، الذي كان مقررا اليوم الخميس، لإحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدراستها، كي تكون الجلسة النيابية المقبلة منتجة على صعيد القوانين.

جاء ذلك عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقره بالعاصمة بيروت.

وحول لقائه مع "بري، أضاف، أن وجهات النظر كانت متفقة، حول ضرورة تنفيذ عملية طوارئ سريعة من أجل إنقاذ لبنان، فالحكومة لا تستطيع تأدية دورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

ومنذ سبتمبر الماضي، أخفق البرلمان 11 مرة في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022، في حين تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال منذ الانتخابات النيابية في مايو الماضي.

وحذّر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.