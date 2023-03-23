الحلقة الأولى من برنامج قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان2023.. الحلقة الأولى برنامج غيث 2023..الحلقة الأولى من برنامج قلبي اطمأن2023،،إليك تفاصيل موعد عرض برنامج قلبي اطمأن الجزء السادس 2023 الذي عرض اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان 2023 ، وينتظر المشاهد العربي على مدار السنوات السابقة عرض برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان، للمقدم الشهير غيث.

روابط ذات صلة:شاهد الحلقة الأولى "ميلاد الفجر 2" بث مباشر.. رمضان 2023

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن 6 الجزء السادس في رمضان 2023، حيثُ يمكنكم مشاهدة برنامج قلبي اطمأن 6 الحلقة الأولى، بداية من يوم الخميس 23 مارس /آذار 2023، وعلى مدار 30 يوم.

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن 6 في رمضان 2023:

برنامج قلبي اطمأن 6 سيعرض

الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية

الساعة 17:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة 16:15 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن6 رمضان2023

قنوات أبو ظبي الإماراتية في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي، أي الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

برنامج قلبي اطمأن 6 في رمضان 2023، في تمام الرابعة والربع بتوقيت مصر،

يعتبر برنامج "قلبي اطمأن 6" الجزء السادس، سيعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز

فكرة برنامج قلبي اطمأن رمضان2023

فكرة البرنامج عبارة عن تجربة اجتماعية، يسافر فيها الشاب الإماراتي غيث (والذي يخفي وجهه) إلى دول عديدة حول العالم قاصدًا أناسًا ضاقت بهم الأرض، وصعبت عليهم الظروف ليمد لهم يد العون بمساعدة تحدث فرقًا في حياتهم، وتدخل السعادة إلى قلوبهم وتنقلهم لحال أفضل بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم، ويعرض البرنامج على عدة قنوات تلفزيونية منها وقناة البرنامج على اليوتيوب.

.

وتصدر برنامج قلبي اطمأن 6 محركات البحث الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يعد البرنامج الخيري "قلبي اطمأن" من أشهر البرامج الإنسانية في الوطن العربي، حيث يقدم "غيث الإماراتي" رحلة عطاء جديدة للعام السادس على التوالي، خلال شهر رمضان 2023.

ويعتبر الهدف الأساسي لمقدم البرنامج "غيث الإماراتي" هو أن يكون على قرب من أصحاب الحاجات، والبحث عن حالات إنسانية تعاني من ظروف صعبة، ويعمل على تقديم المساعدة لهذه الحالات بمبالغ مالية أو مساعدات أخرى، ونظراً لتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا في مواسمه السابقة، ينتظر الجمهور العربي في رمضان 2023 برنامج قلبي اطمأن، ويبحثون بشكل مكثف عن مواعيد عرضه، والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن 6 خلال رمضان 2023

يمكن لمتابعي برنامج قلبي اطمأن 6 مشاهدته خلال رمضان 2023 عبر شاشات التلفزيون، ومن خلال منصات مواقع التواصل المختلفة، كما سيعرض برنامج قلبي اطمأن على قناة "أبوظبي، وإم بي سي".

على مدار ستة أعوام قدم برنامج "قلبي اطمأن" الكثير من الدعم لمئات الآلاف من الحالات الإنسانية والمحتاجين، وألهم الكثير من الشباب للقيام ببرامج وطرح أفكار لدعم المحتاجين والفقراء والتخفيف عن معاناتهم واحتياجاتهم وآلامهم.

روابط ذات صلة:شاهد الحلقة الأولى رامزجلال ( نيفر إند) 2023..موعد عرض حلقة رامزجلال ( نيفر إند) رمضان 2023