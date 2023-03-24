الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحات الأقصى

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى، رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة وشوارع مدينة القدس المحتلة.

وتجاوز المصلون حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة منذ ساعات الصباح، وهتفوا بتكبيرات لحظة وصولهم أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وتتواصل الدعوات للحشد في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه في شهر رمضان المبارك، من خلال إحياء صلاة التراويح فيه والإفطار في باحاته، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد.

كما أطلق مقدسيون دعوات للمشاركة في حملة “سنُفطر بالقدس”؛ لحثّ الفلسطينيين للإفطار في المسجد الأقصى والأزقة المحيطة به، خلال شهر رمضان.

وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدساتها.