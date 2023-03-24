هجمات أميركية على الحسكة ودير الزور في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات جوية دقيقة" مساء أمس الخميس في سوريا بعد إصابة خمسة جنود أميركيين ومتعاقد في هجوم وقع في وقت سابق.



وأضافت أن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

ورداً على ذلك، صرح الرئيس جو بايدن بتنفيذ ضربة جوية دقيقة "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للميليشيات"، حسب ما قال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان نشرته "سي إن إن" CNN.



وذكر وزير الدفاع الأميركي في البيان: "نُفذت الضربات ردا على هجوم اليوم، وكذلك سلسلة من الهجمات في الآونة الأخيرة على قوات التحالف في سوريا".

المصدر: وكالات