احذروا..5 أخطاء شائعة تجنبوها خلال الإفطار

استقبلت الشعوب العربية والإسلامية مطلعَ فجر الخميس، شهرَ رمضان المبارك.

وخلال هذا الشهر، من المهم تناول الطعام بشكل متوازن والتركيز على الأطعمة التي يحتاجها الجسم دون إفراط.

وفي هذا الصدد، قال موقع “viva.co.id“، إنّ كثيراً من الأشخاص يرتكبون أخطاء غذائية عديدة خلال وجبة الإفطار، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة.

الإفراط في تناول الطعام

بعد جوع يوم طويل خلال شهر رمضان، قد يميل كثير من الناس إلى الإفراط في تناول الطعام في أثناء وجبة الإفطار. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وحتى زيادة الوزن.

فمن المهم أن تتناول وجبة خفيفة، ثم تنتظر بعض الوقت قبل تناول وجبة أكبر.

الإكثار من الحلويات

من الشائع تناول كثير من المشروبات السكرية والحلويات في أثناء وجبة الإفطار، لكن هذا في الواقع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حادّ في مستويات السكر في الدم.

من الشائع أن نتناول الكثير من المشروبات السكرية والحلويات أثناء وجبة الإفطار

لذا، من الأفضل تناول المصادر الطبيعية للسكر مثل الفاكهة، وتجنب المشروبات السكرية والحلويات.

تناول الطعام بسرعة كبيرة

بعد يوم من الصيام، قد يكون من المغري تناول الطعام بسرعة، ولكن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. لذا، من المهم أن تأكل طعامك ببطء.

عدم شرب كمية كافية من الماء

من الضروري أن تحافظ على رطوبة جسمك في أثناء الإفطار.

خلال شهر رمضان، يميل كثير من الناس إلى التركيز على الطعام ونسيان شرب كمية كافية من الماء.

لذا، من المستحسن شرب كميات كافية من الماء مقسّمة في الفترة بين الفطور والسحور، أي ما يقارب اللتر والنصف لتفادي مخاطر الجفاف.

شرب الشاي

يحب العديد من الأشخاص شرب الشاي في أثناء وجبة الإفطار.

لكن، اتضح من خلال العديد من الدراسات أنّ شرب الشاي له مخاطر صحية عديدة، مما يجعلك ترغب في التبول كثيراً أو بشكل عاجل.