شاهد الحلقة الثانية "ميلاد الفجر 2" بث مباشر.. رمضان 2023.. الحلقة الثانية مسلسل ميلاد الفجر2 "انتفاضة"،، يترقب الكثير من عشاق دراما المقاومة بث حلقة "ميلاد الفجر2"، الذي حجز له دور قوي في الدراما الفلسطينية النضالية.

"الرسالة نت" ستقدم موعد عرض الحلقة االثانية من المسلسل الفلسطيني الثوري "ميلاد الفجر 2".

يناقش المسلسل المكون من 30 حلقة، قضايا وطنية مهمة وقعت خلال انتفاضة الأقصى عام 2000 كما تدور أحداثه في فلسطين والشتات.

روابط ذات صلة:الحلقة الأولى برنامج وطن ع وتر رمضان 2023.. مشاهدة حلقة وطن على وتر الأولى رمضان2023

قصة مسلسل ميلاد الفجر 2

تدور قصة مسلسل ميلاد الفجر2 "انتفاضة" حول انتفاضة الأقصى كونها تشكل جزءً كبيرًا من محطّات الحقبة التاريخية للقضية الفلسطينية بدءً من دخول رئيس الحكومة (الإسرائيلية) السابق "أرئيل شارون" المسجد الأقصى، واستشهاد الطفل محمَّد الدرَّة، وانتفاضة الشعب ومقاومة الفصائل وصراع العقول والأدمغة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ العمليات البطولية في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وصولاً إلى تطوير المقاومة ومواكبة مراحل تطورها خلال انتفاضة الأقصى.

📸|| في الأول من #رمضان، طولكرم تودع الشاب أمير أبو خديجة الذي ارتقى برص!ص (إسرائيلي) Posted by ‎الرسالة‎ on Thursday, March 23, 2023

ويهدف المسلسل لإيصال الرواية الفلسطينية لجميع أنحاء العالم، ويخوض "حرب الرواية" مع الاحتلال، الذّي يحاول تشويه صورة مجتمعنا الفلسطيني ومقاومته وقلب الحقائق وتزوير التاريخ ودس السم في العسل.

والجزء الثاني من المسلسل يكشف السِّتار عن حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، مُظهراً جرائمه وبطشه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الصَّامد والمتمسِّك بحقّه ومقاومته المشروعة حتَّى تحرير بلاده.

موعد عرض مسلسل الفجر2

سيتم عرض مسلسل الفجر 2 يوميًا الساعة 10 مساءٍ على قناة القدس اليوم الفضائية، وسيتم تحميل حلقاتها على قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة

روابط ذات صلة:الحلقة الثانية من برنامج قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان2023.. الحلقة الثانية برنامج غيث 2023..الحلقة الثانية من برنامج قلبي اطمأن2023