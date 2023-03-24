طواقم الهلال تقدم الإسعاف لـ 47 مصلياً في الجمعة الأولى من شهر رمضان

قامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بتقديم خدمات الإسعاف الأولي لنحو 47 شخصاً خلال صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في ثلاث عيادات ميدانية أُقيمت على سطح قبة الصخرة المشرفة وباحات المسجد الأقصى.

كما حولت الطواقم 6 أشخاص آخرين للمستشفيات لاستكمال العلاج الطبي لهم.

يذكر أن الجمعية نشرت نحو 200 مسعف ومتطوع في باحات المسجد الاقصى ومحيطه بالبلدة لتقديم خدماتهم الاسعافية والانسانية للمصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى.

اضافة لذلك، تواجدت سيارات اسعاف صغيرة في داخل أزقة البلدة القديمة تسهل نقل الحالات المرضية من داخل المسجد إلى أحد سيارات الاسعاف التي تخدم في محيط البلدة القديمة وتعمل عَلى نقل الحالات الى مستشفيات المدينة.

ويذكر أن قوات الاحتلال أعاقت عمل الجمعية ومنعت ادخال سيارات الاسعاف الصغيرة إلى باحات المسجد الأقصى وتم نقل الحالات المرضية بالحمل على الأيدي إلى منطقة باب الأسباط حيث تتواجد سيارات الاسعاف.