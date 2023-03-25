بايدن: أعطيت تعليماتي بالرد السريع بعد هجوم سوريا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في أوتاوا أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع إيران"، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل مقاتلين موالين لإيران.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن "لا تخطئن الظن، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنها مستعدة للعمل بقوة لحماية شعبها".

ووفق مصادر إعلامية، فقد قُتل 14 مقاتلا مواليا لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سوريا مساء الخميس، ردًّا على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

وتعليقا على الضربات الأميركية في سوريا، قال بايدن أعطيت تعليماتي بالرد السريع بعد الهجوم على قواتنا الخميس في سوريا من قبل جماعات مدعومة من إيران.

الجزيرة