الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

يكون طقس فلسطين اليوم السبت 25-3-2025 غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

وتتأثر فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.