كهرباء غزة: لا مشاكل في العدادات الذكية ودرجة أمانها عالية

أكدت شركة كهرباء محافظات غزة، أن لديها توجه كامل للذهاب نحو العدادات الذكية التي تمتلك درجة أمان عالية.

وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء: "لدى الشركة رؤية وخطة استراتيجية نحو التحول لأنظمة شبكات الكهرباء الذكية التي تدير مصادر الطاقة المتاحة لها بكفاءة عالية في ظل نقص مصادر الطاقة المتوفرة".

وأضاف ثابت في تصريح خاص ب(الرسالة): "عملت الشركة بتمويل ذاتي للتعاقد وشراء 60 ألف عداد ذكي، وتعمل حاليا على تركيبها في محافظات القطاع، كإحدى مراحل التحول الكامل للشبكة الذكية".

ونفى أن يكون بهذه العدادات مشاكل كما يروّج البعض، مشيرا إلى أن العدادات تعد أداة من الأدوات التقنية التي تعمل عليها الشركة للبدء بتقديم خدمات مميزة للمشتركين وكان آخرها خدمة (2) أمبير والتي لم تكن ممكنة بدون العدادات الذكية.

ولفت إلى أنهم طرحوا العطاءات لإتاحة الفرصة للموردين للتنافس على جلب العدادات الذكية للسوق، ذاكرا أن الترسية تمت على أحد الموردين لإحدى شركات سيمنز الألمانية ومقرها في الصين وتصنيعها وفق المواصفات المطلوبة وجرى فحصها بالكامل ونجحت في الاختبارات.

وطمأن ثابت المواطنين بأن العدادات تعمل وفق قناة بأكواد مشفرة ومفصولة عن الإنترنت، ولديها درجة عالية من الأمان.

وأوضح أن التواصل فقط من خلال السيرفيرات الموجودة في شركة توزيع الكهرباء، قائلا: "نطمئن المواطنين أنه لا توجد مشاكل أمنية".

وعن مشكلة عدم قدرة الكثير من المواطنين على الدفع في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قال ثابت: "لدينا برنامج في شركة توزيع الكهرباء للحالات التي لا يوجد لها مصدر دخل، ومن يحصل على شؤون اجتماعية، يتم إعفاؤه لفترات محددة، ونراعي الوضع الاقتصادي للمواطنين".

وبيّن أن تركيب العدادات الذكية هو توجه وطني يأتي ضمن جهود الحد من أزمة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي ومنع السرقات التي تعيق تطوير منظومة الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العجز في مصادر الطاقة في أوقات الذروة تتجاوز 60%، كما تتجاوز نسبة الفاقد في الشبكة 30% نتيجة التعديات على الشبكة والأعطال الفنية.

وبناء على دراسة سلوك المشتركين الذين لديهم عدادات ذكية ويتجاوز عددهم 40 ألف مشترك وجدت الشركة أن الاستهلاك انخفض لديهم بمقدار 30% عما قبل العداد الذكي.

وشدد ثابت على أن العداد الذكي يساهم في تمكين المشترك من مراقبة استهلاكه بفعالية، "وذلك يأتي ضمن التوجه الحكومي وتوجه الشركة بشأن ترشيد الاستهلاك، وكذلك تساهم في معالجة الفاقد على الشبكة".

وختم حديثه: "نواصل العمل على تطوير شبكة الكهرباء والحد من ساعات القطع في ظل الأزمة الموجودة في قطاع غزة منذ سنوات طويلة"، داعيا المواطنين للتعاون في سبيل إنجاح رؤية ترشيد استهلاك الكهرباء.