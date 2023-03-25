8 إصابات في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

أسفرت جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت في عرعرة النقب والناصرة وقرب شفا عمرو، عن إصابة 8 شبان بجروح بينها خطيرة.

وأُصيب عدد من الشبان بجروح بينها خطيرة إثر جرائم إطلاق نار ارتكبت في عدة بلدات بالداخل المحتل، مساء الجمعة.

ففي عرعرة النقب، أصيب 3 شبان بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر شجار تخلله إطلاق نار.

وجاء في التفاصيل، أن شابًا (18 عامًا) أُصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخران (27 عاما) بجروح وُصفت بالمتوسطة.

ونُقل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى (سوروكا) ببئر السبع لتلقي العلاج.

وعلى شارع 781 الواصل بين عبلين وشفا عمرو، أُصيب شابان بجروح في جريمة إطلاق نار.

وبحسب مصدر طبي، فإن حالة أحد المصابين (18 عامًا) وصفت بالخطيرة حتى المتوسطة، بينما الآخر وصفت جروحه بالمتوسطة.

ونُقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى (رمبام) في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي مدينة الناصرة، أصيب 3 شبان بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، مساء الجمعة.

وأورد المستشفى الإنجليزي، أن الشبان وصلوا وهم يعانون من جروح في أطراف أجسادهم، وقد وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وقالت الشرطة (الإسرائيلية) إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد الداخل المحتل تصاعدًا خطيرًا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية الآن، 34 قتيلًا، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.