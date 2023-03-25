لجنة متابعة قضايا التعليم بالداخل المحتل تدعو المدارس إلى إحياء يوم الأرض

دعت لجنة متابعة قضايا التعليم بالداخل المحتل، في رسالة عممتها على المؤسسات التربوية والمعلمين والمحاضرين، إلى “العمل لتعميق وعي الطلاب بيوم الأرض الخالد، وذلك من خلال تخصيص حصة تعليمية للموضوع وتنظيم برامج متنوعة، وذلك استمرارًا لقرارات لجنة المتابعة العليا ولدعوة اللجنة لشمل إحياء المناسبات الوطنية ضمن التخطيط السنوي”.

وجاء في الرسالة: "ندعوكم إلى إحياء هذه الذكرى الهامة وإلى طرح القضايا المتعلقة بنضال أبناء شعبنا في النقب، من خلال تخصيص ساعات لهذا الموضوع وتنظيم أنشطة تربوية عميقة تلائم ظروف مؤسساتكم، لتساهم في تعريف الطلبة على أحداث يوم الأرض ومعانيه وشهدائه وعلى نضالات حالية متعلقة بالأرض يخوضها مجتمعنا، وفي تعميق الانتماء وحب بلادنا ووطننا الذي لا وطن لنا سواه".

وبحسب اللجنة، فإنها "قد أرفقت بهذه الرسالة مواد إرشادية حول يوم الأرض ومقترحات للعمل مع الطلبة، كما وتضع اللجنة اللمسات الأخيرة على مادة جديدة حول قضايا النقب أعدها الباحث ابن النقب د. منصور النصاصرة بعنوان (سياسات التهجير والنكبة المستمرة في قضاء بئر السبع) جرى إعدادها بعد الإعلان عن يوم النقب وستنشر في موقع اللجنة وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كما دعت المعلمين إلى الاجتهاد وتطوير أنشطة تربوية إحياءً للذكرى الهامة".

وكانت اللجنة قد دعت في رسالة عممتها في نهاية العام الدراسي السابق إلى شمل إحياء المناسبات الوطنية ضمن التخطيط السنوي للمدارس وسائر المؤسسات والبرامج التربوية، وأكدت في الرسالة "أن العمل التربوي السليم الذي يهدف للتوعية السياسية والهوية والانتماء والتربية للقيم ودراسة تاريخنا ومناقشة قضايا متعلقة بالهوية الوطنية، لا يقتصر على نشاطات لمرة واحدة. وعليه، نؤكد أنه إلى جانب إحياء ذكرى المناسبات الوطنية، من الضروري دمج هذه المضامين في جميع مركبات العملية التربوية، بما في ذلك مواضيع التدريس المختلفة وعلى مدار جميع أيام السنة الدراسية ومن الروضة ولغاية المراحل العليا".

هذا وتنظم اللجنة يوم السبت 25/03/2023، الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا كيوم النقب، ندوة تربوية عبر تطبيق "زوم" بمشاركة الباحث د. منصور النصاصرة مؤلف كتاب "بدو النقب - مئة عام من السياسة والنضال" حول "قضايا الأرض والهوية والنقب" وسبل العمل التربوي حولها مع الطلبة. وسيدير الندوة الصحفي مجد دانيال.

المصدر: الجرمق