حماس تدين التوسع الاستيطاني في بيت لحم والقدس

أدانت حركة "حماس" مصادقة سلطات الاحتلال الصهيونية على مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "إفرات" و"بيتار عيليت" في بيت لحم، و"جيلو" شرقي القدس، معتبرة ذلك استمرارا في نهج الاحتلال العدواني والتهويدي ضد شعبنا وأرضنا، ورسالة إلى الساعين وراء سراب التفاهمات الأمنية والسياسية مع هذا العدو المجرم.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، اليوم السبت: "في الوقت الذي ندين فيه هذا التعدّي السافر على أرضنا المحتلة، ندعو السلطة الفلسطينية مجدداً إلى التوقّف عن مسار التنسيق الأمني العبثي مع الاحتلال الذي لا يخدم إلا أجندته على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".

كما دعا قاسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتهم بالتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال، ولجم سياساته وانتهاكاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.